Musk: "L'abbonamento a Twitter sarà più costoso ma senza pubblicità"

AGI - Il proprietario di Twitter, Elon Musk, ha annunciato che presto offrirà un "abbonamento più costoso che consentirà di non avere pubblicita'". Si tratterebbe di un cambiamento radicale del modello di business per Twitter che, finora, si è affidato alla pubblicita' mirata per ottenere entrate.

Ads are too frequent on Twitter and too big. Taking steps to address both in coming weeks.