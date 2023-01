Dodicesima votazione alla Camera Usa. McCarthy tenta il tutto per tutto

AGI - Il candidato ufficiale dei Repubblicani alla carica di speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, ha ceduto su tutto pur di essere eletto: il deputato californiano ha appena annunciato il raggiungimento di un accordo con Chip Roy, il conservatore texano diventato il leader della fronda che ha votato contro McCarthy.



Può essere il segnale della svolta. Dopo essere stato umiliato da 11 bocciature in altrettante votazioni della Camera, impallinato da 20 compagni di partito, McCarthy adesso è convinto di raccogliere i frutti della sua strategia: ha ceduto su tutte le richieste degli ultra-trumpiani a patto di ottenere il loro voto, raggiungere quota 218 voti e diventare il nuovo speaker.

Undici fumate nere prima del nuovo aggiornamento del voto. È dal 1859 che non c'è stata una elezione così lunga. Ancora tante difficoltà per Kevin McCarthy nella successione per il posto chiave delle istituzioni americane che fu di Nancy Pelosi. L'accordo tra maggioranza Gop e fazione repubblicana dissidente non c'è ma il candidato non demorde: "Vincerò"

A mezzogiorno ora locale (le 18 in Italia) comincerà la seduta che porterà alla dodicesima votazione e gli umori, dopo tre giorni di stallo, sono cambiati.

Alcuni ribelli avrebbero mandato segnali positivi nella notte. Non è chiaro ancora quanto la situazione potrebbe cambiare fin dalla prossima votazione, ma McCarthy si aspetta di crescere nei consensi, salendo dai 200 voti ottenuti all’undicesimo turno, ieri sera.



Era da 164 anni che la corsa a speaker non si prolungava così, ma con il passare delle ore forse l’atto finale si sta avvicinando. McCarthy ha accettato di concedere ai ribelli posti chiave nelle commissioni più importanti, di sposare le loro richieste ultranazionaliste, ed è disposto a sottoporre il suo mandato anche a una futura mozione di sfiducia. Tutte scelte che potranno garantirgli l’elezione a speaker, ma che ne indeboliranno la leadership.



In attesa del via, alla Camera è in corso la commemorazione a due anni dall’assalto a Capitol Hill, quando i sostenitori trumpiani misero sotto assedio i palazzi del Congresso. Quasi tutti i partecipanti sono Democratici. C’è un Repubblicano: Brian Fitzpatrick, eletto in Pennsylvania, ex agente dell’Fbi

Donalds vota per McCarthy Anche il repubblicano Byron Donalds vota per McCarthy durante la dodicesima votazione per lo speaker della Camera

Tre "ribelli" votano per McCarthy Tre “ribelli” che finora avevano votato contro Kevin McCarthy per il ruolo di Speaker della Camera del Congresso americano, hanno votato per il candidato ufficiale, a conferma dei “progressi” fatti nelle trattative. I colleghi di partito che sostengono McCarthy li hanno applauditi. Ma i voti contrari sono già due. McCarthy può perderne massimo quattro. La quota per essere eletto è 218.

Tra i punti dell'accordo tra McCarthy e Gop, 75 miliardi di tagli alla Difesa AGI - Per convincere i gop a votare per lui e diventare così speaker della Camera, il candidato dei Repubblicani Kevin McCarthy avrebbe proposto un taglio di circa 75 miliardi di dollari alla spesa per la Difesa, in un momento in cui gli Stati Uniti sono intenzionati a sostenere l'Ucraina contro l'invasione russa e sono sempre più preoccupati per le tensioni tra Cina e Taiwan. Secondo quanto riportato da Bloomberg, parte dell'accordo in discussione consisterebbe nel limitare la spesa dell'anno fiscale 2024 ai livelli del 2022. La spesa per la difesa nazionale, che finanzia principalmente il Pentagono, è stata di circa 782 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2022 ed è aumentata di 75 miliardi di dollari fino a 857 miliardi nell'anno fiscale 2023.

Gaetz e Boebert non voteranno McCarthy AGI - Matt Gaetz, leader dei cinque “irriducibili”, ha annunciato la candidatura del trumpiano Jim Jordan, mentre Lauren Boebet quella di Kevin Hern. Queste due dichiarazioni di voto indicano che Kevin McCarthy, candidato ufficiale del Partito repubblicano, è destinato probabilmente a perdere per la dodicesima volta la corsa a Speaker della Camera. Rispetto alle voci su “passi avanti” emersi all’inizio della mattinata, queste posizioni rappresentano una doccia fredda sulle aspirazioi di McCarthy

McCarthy, progressi ma vittoria improbabile oggi Il candidato dei Repubblicani Steve McCarthy ha sottolineato che oggi sono stati fatti "progressi" ma ritiene che sia "improbabile" una vittoria oggi

Gaetz: "McCarthy non avrà mai i voti" AGI - Matt Gaetz, rappresentante dei “Never Kevin”, gli irriducibili contrari a Kevin McCarthy, ha confermato che non voterà per il candidato ufficiale del Partito repubblicano. “Ha occupato l’ufficio di Speaker senza avere i voti - ha detto nella dichiarazione di voto, riferendosi a McCarthy - non li ha avuti, non li avrà oggi, non li avrà domani e non li avrà tra un mese”. Questa dichiarazione rappresenta una doccia gelata per McCarthy, convinto di aver svoltato. Ma almeno cinque voti sicuramente non andranno alla sua candidatura, e questo potrebbe non permettere di raggiungere la maggioranza dei 218 voti richiesti per essere eletto.

McCarthy "Sono fiducioso" AGI - Il candidato dei Repubblicani Kevin McCarthy si professa fiducioso e si aspetta che alcuni dei suoi oppositori cambieranno idea e voteranno per lui

McCarthy su Twitter AGI - Il candidato dei Repubblicani sui social non lascia margini di interpretazione su come andrà l'ultima votazione Accountability is coming. https://t.co/2ph9ZMkRn1 — Kevin McCarthy (@GOPLeader) December 6, 2022

Confusione sull'accordo McCarthy-ribelli AGI - A meno di un'ora dall'inizio della 12esima votazione per l'elezione dello speaker della Camera dei rappresentanti Usa, le notizie su un possibile accordo tra il candidato ufficiale e i ribelli si accavallano.

Dopo che Kevin McCarthy aveva annunciato in una conference call del Partito repubblicano il "raggiungimento" di un accordo con la fronda che finora gli ha votato contro, ora i media americani ridimensionano parlando solo di "passi avanti" ma non di un'intesa chiusa; sembra che l'accordo sia stato raggiunto con alcuni dei 'ribelli', ma non con tutti.

Non è chiaro, al momento, se McCarthy sarà in grado di ottenere subito i 218 voti necessari per essere eletto o se saranno necessarie altre votazioni. Sul tavolo ci sono una serie di richieste dei rappresentanti dell'ultradestra, che vanno da posti in commissioni chiave a elezioni garantite nei collegi, da una stretta sulla spesa federale a misure piu' severe sull'immigrazione.