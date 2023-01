Stallo alla Camera Usa per l'elezione del nuovo speaker. Si va all'ottavo scrutinio

BREAKING: Kevin McCarthy has failed again to secure the votes to be speaker, losing on a *seventh ballot. 20 Republicans voted for someone other than McCarthy.

McCarthy non ce la fa, si va all'ottavo scrutinio. È arrivata la settima fumata nera per l'elezione dello speaker della Camera.

President Donald J Trump was just nominated for Speaker of the House by @RepMattGaetz #Speakerofthehouse

Il repubblicano Matt Gaetz ha votato per Donald Trump nella settima votazione per l'elezione dello Speaker della Camera dei Rappresentanti.

Il leader Gop Kevin McCarthy non ha i voti per essere eletto Speaker della Camera dei Rappresentanti nella settima votazione iniziata pochi minuti fa. Byron Donalds, altro candidato repubblicano, ha infatti già ottenuto 7 voti, un risultato che impedisce a McCarthy di vincere

Chip Roy, il capo dei 'ricattatori' (di Massimo Basile)

In due giorni di votazioni e tensioni alla Camera è diventato il volto dei "ricattatori" del Partito repubblicano: Charles Eugene 'Chip' Roy, nella sua battaglia contro il candidato ufficiale del partito, Kevin McCarthy, alla carica di Speaker, ha portato al Congresso la durezza da avvocato in stile texano, anche se nato in Maryland e cresciuto in Virginia, la stessa che aveva conquistato uno dei big del partito, il senatore del Texas Ted Cruz, che per questo lo aveva chiamato a Washington per diventare il capo del suo staff personale.

Ma è in Texas che Roy si è formato, dopo aver studiato alla University of Texas School of Law, dove avrebbe incontrato la futura moglie, Carrah. Quello era il tempo in cui pensava che avrebbe fatto l'avvocato per tutta la vita ma un evento cambiò la sua vita: gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001.

"Ero a scuola quel giorno - ha raccontato - tutto si è cristallizzato nella mia mente. Lì ho capito che avrei dovuto dare tutto me stesso per il servizio pubblico". Tradotto: fare politica, oltre a praticare da avvocato. È stato così che Roy ha lavorato nel campo della riforma della giustizia e fatto da consigliere sui temi dell'immigrazione sotto l'amministrazione di George W. Bush.

Nel 2012 la vera svolta, con l'ingresso nello staff di Cruz, da cui ha preso l'intransigenza, l'andare contro tutto e tutti a testa bassa, e una linea che lo ha portato nell'alveo della destra più dura. L'opposizione a McCarthy lo ha messo di nuovo al centro di tutto, ma non come pensava: e' stato attaccato dai compagni di partito, ha ricevuto insulti dai suoi elettori.

Lui, finora, ha mantenuto la posizione di sempre: dopo aver annunciato il voto contrario al candidato ufficiale dei Repubblicani, ha parlato all'aula per lanciare quella di Byron Donalds, un altro esponente ultraconservatore. Dicono che più viene attaccato, più si esalta. Oggi, alla settima votazione, gli occhi di molti saranno ancora una volta su di lui. Se dovesse votare contro, sarebbe un segnale negativo per McCarthy, perche' si porterebbe dietro gli altri.