Zelensky è arrivato negli Stati Uniti

AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atterrato negli Stati Uniti, alla Joint Base Andrews in Maryland, secondo quanto riporta l'emittente americana Cbs News. E' un viaggio che rappresenta la sua prima visita pubblica internazionale da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, a febbraio.

Zelensky incontrerà il presidente Joe Biden e visiterà il Congresso. L'incontro tra i due leader avverrà alla Casa Bianca ma ieri lo staff della comunicazione presidenziale non ha fornito ai giornalisti il consueto programma dettagliato della giornata di Biden. La circolare interna parlava di "aggiornamenti in attesa". Quegli aggiornamenti riguardano i due incontri istituzionali sui quali l'amministrazione americana ha fatto calare il silenzio per motivi di sicurezza. Non sono state indicate, al momento, nè ora nè protocollo.

L'importanza dell'evento, invece, non appare nascosta: Zelensky arriva per sancire l'alleanza con gli Stati Uniti e strappare un altro decisivo aiuto militare in vista dell'inverno, stagione che potrebbe rivelarsi chiave per le sorti del conflitto con la Russia. Il presidente ucraino incontrerà i leader del Congresso per ringraziarli degli stanziamenti record approvati finora, ma non basta. Serve un altro sforzo. Zelensky farà probabilmente un discorso a tutti i rappresentanti di Camera e Senato, nove mesi dopo l'intervento in remoto, e lo farà proprio nel momento in cui l'amministrazione Biden dovrebbe annunciare un nuovo pacchetto di aiuti destinati a Kiev. Tra questi, la batteria di missili Patriot.