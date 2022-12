Zelensky atteso a Washington nelle prossime ore

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà in visita a Washington questa settimana per partecipare a una sessione congiunta del Congresso. Lo hanno riferito alcuni media americani, citando fonti secondo cui il leader di Kiev è atteso per la serata di mercoledì.

Sarebbe il suo primo viaggio negli Usa dall'invasione del Paese da parte delle truppe russe lo scorso febbraio.

In una lettera ai colleghi, la presidente della Camera, la dem Nancy Pelosi, ha chiesto a "tutti di essere fisicamente presenti alla sessione di mercoledì sera" per "un focus molto speciale sulla democrazia". Il viaggio, secondo una fonte citata da Axios, dipendera' dalle condizioni di sicurezza.