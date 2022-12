Twitter sospende @elonjet, l'account che tracciava l'aereo di Elon Musk

AGI - Dopo ore di reazioni controverse al blocco di un account che tracciava i suoi spostamenti aerei, il proprietario di Twitter, Elon Musk, ha confermato la sospensione del profilo creato da uno studente, e ha annunciato che gli chiederà i danni.

"La scorsa notte - ha scritto Musk su Twitter - un'auto con (e qui omette il nome del figli, ndr) a Los Angeles è stata seguita da uno stalker pazzo, pensava fossi io, e poi l'ha bloccata e ha cercato di entrare dentro. Un'azione legale è stata avviata contro Sweeney e le organizzazioni che hanno provocato danni alla mia famiglia". Musk non ha aggiunto altri dettagli.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.



Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family.