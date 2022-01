Elon Musk ha offerto 5 mila dollari a un 19enne per farlo smettere di tracciare il suo jet privato

AGI - Si chiama Elon Musk Jet ed l'account Twitter creato da un giovane studente della University of Central Florida che, tramite un programma informatico 'bot', traccia le rotte aeree dell'aereo privato dell'uomo più ricco del mondo.

Ora il miliardario lo ha contattato e gli ha chiesto di cancellare l'account per motivi di sicurezza, offrendogli in cambio.... 5mila dollari. Il ragazzo, Jack Sweeny, una matricola di UCF, si è detto sorpreso ma anche scontento; e gli ha fatto una controproposta: 50mila dollari per smettere di rendere pubbliche le informazioni di volo.

Sweeny ha spiegato di aver creato un algoritmo per tracciare l'aereo con i dati di società che registrano le informazioni di volo attraverso il transponder di un aereo. Il "bot" è in grado di calcolare il tempo di volo stimato, la posizione, lo Stato, il Paese e la città in cui si trova il dispositivo, oltre a creare una mappa di tale posizione. Tutte informazioni che, tramite l'account Twitter, attirano più di 100mila persone. Quanto alla sua controproposta, il giovane non ha ancora ricevuto risposta.