Nuove esplosioni nel centro di Kiev

AGI - Esplosioni udite a Kiev. Il sindaco di Vitalii Klitschko ha confermato che ci sono state esplosioni nel distretto Shevchenkivskyi, al centro della città. I servizi di emergenza stanno arrivando, ha detto Klitschko, senza fornire ulteriori dettagli.

⚡️General Staff: Ukraine repels Russian attacks near 14 settlements in Kharkiv, Luhansk, Donetsk oblasts.



Ukraine’s military also hit two Russian control points and four Russian concentrations of military equipment and personnel, the General Staff of Ukraine’s Armed Forces said.