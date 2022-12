Zelensky: "La situazione resta molto difficile per la mancanza di elettricità"

AGI - "Le forniture di energia elettrica sono state parzialmente ripristinate a Odessa e in altre città e distretti della regione, stiamo facendo tutto il possibile per ottenere il massimo nelle condizioni in cui troviamo dopo gli attacchi russi". Queste le parole del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al termine di una riunione con i vertici militari, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda.

"La situazione - ha aggiunto Zelensky - rimane molto difficile a Kiev e nella sua regione, nella regione di Leopoli, nella regione di Vinnitsa, a Ternopil e nella sua regione, a Chernivtsi e nella regione, nella Transcarpazia, nella regione di Sumy. Lavoriamo costantemente con i partner per alleviare la situazione e dare alla nostra gente più elettricità".

Zelensky ha poi annunciato che è prevista questa sera una telefonata con il presidente Usa, Joe Biden. Il leader ucraino ha anche affermato che la sua conversazione odierna con il presidente francese, Emmanuel Macron, è stata "molto istruttiva".

"Difesa, energia, economia, diplomazia: stiamo coordinando i passi, preparandoci ad attuare la nostra formula di pace - il presidente Macron lo sostiene, e questo e' molto importante per noi", ha detto Zelensky.