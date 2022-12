Dall'inizio della guerra sono morti in Ucraina oltre 6.700 civili

AGI - Dallo scorso 24 febbraio, quando la Russia iniziò quella che definisce ancora "operazione militare speciale" in Ucraina, a oggi, le vittime civili nel Paese invaso sono state 6.702: è la stima dell'ufficio dell'alto commissario Onu per i diritti umani. Delle vittime stimate, 2.626 sono uomini, 1.794 donne, 174 bambine, 212 bambini.

I feriti fra la popolazione civile sono invece 17.181, sempre secondo l'Onu le cui stime, avverte, sono sicuramente al ribasso. Nel solo mese di novembre, le vittime civili sono state 162, i feriti 526. Oggi e domani l'alto commissario Volker Turk è a Kiev.

Meeting with human rights defenders in underground shelter in Kyiv as missiles strike & air raid sirens sound again. Unbelievable that this is happening almost daily in #Ukraine. This must not become a new normal. pic.twitter.com/My22JGkOWO