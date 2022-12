Zelensky è "l'uomo dell'anno" per il Financial Times

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è l'"uomo dell'anno" per il quotidiano britannico Financial Times, che gli dedica una grande foto in prima pagina oltre che un lungo articolo, "the big read" di oggi. "A nove mesi dalla brutale lotta per la sopravvivenza nazionale contro gli invasori russi, Volodymyr Zelenskyy appare stanco, con le occhiaie", è l'incipit del pezzo, che racconta il personaggio a partire dall'esperienza come attore alla guerra contro il leader russo Vladimir Putin. "Il 44enne Zelensky si è guadagnato un posto nella storia per la sua straordinaria dimostrazione di leadership e forza d'animo".

Il quotidiano della City arriva a paragonare Zelensky all'idolo britannico della seconda guerra mondiale, Winston Churchill: come lui, si legge nel "long read", che andò alla radio per unire il Paese durante il blitz della Germania nazista sul Regno Unito, "Zelensky ha usato i social media con una campagna incessante per ottenere il sostegno militare e finanziario occidentale, trasformando la difficile situazione del suo popolo in una leva morale sui leader di Europa e Stati Uniti. Ha convinto gli europei a sostenere gli enormi costi per opporsi a Putin e ad offrire a Kiev un percorso verso l'adesione all'UE". Facendo questo, si è trasformato in "un alfiere della democrazia liberale nella più ampia competizione globale con l'autoritarismo che potrebbe definire il corso del 21 secolo".

Il presidente ucraino, continua l'articolo, "è arrivato anche a incarnare il coraggio e la resilienza del popolo ucraino nella sua lotta contro l'aggressione russa. È per questi motivi che il Financial Times ha scelto Zelensky come persona dell'anno".