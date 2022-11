Il giallo del missile caduto in Polonia tiene il mondo con il fiato sospeso

AGI - Gli ambasciatori della Nato hanno cominciato la riunione di emergenza dopo l'esplosione in Polonia al confine con l'Ucraina. Al termine il segretario generale, Jens Stoltenberg, terrà una conferenza stampa, prevista per le 12.30.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ribadito che sono stati "missili russi" quelli che hanno colpito il villaggio polacco di Przewodow, vicino al confine ucraino, e che hanno ucciso due contadini. lo ha detto in un messaggio pubblicato sul suo sito, parlando dell'incidente, su cui indaga la Nato, poiché avvenuto sul territorio di uno dei Paesi dell'Alleanza, e che ha aggravato le tensioni tra l'Occidente e la Russia.

We also reaffirmed our continued readiness to hold Russia accountable for its brazen attacks on Ukraine, even as the G20 meets to deal with the wider impacts of the war.



And we all express our condolences to the families of the victims in Poland and Ukraine.