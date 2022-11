La Russia "non c'entra" con il missile caduto in Polonia

AGI - Il missile che ha provocato due vittime in Polonia, deriva, secondo le indagini preliminari da un "errore tecnico": lo ha detto a Bali il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Come ha spiegato in una conferenza stampa a margine del G20, Erdogan ha ricevuto questa indicazione dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che aveva appena incontrato a margine del G20.

Per conoscere l'origine dei missili, ha aggiunto, occorrerà attendere un esame più attento, ma non sono di fabbricazione russa, ha sottolineato. "Devo rispettare la dichiarazione fatta dalla Russia. Questo incidente non ha nulla a che fare con loro", ha osservato Erdogan.

Lo stesso Joe Biden aveva definito "improbabile" l'ipotesi che il missile che ha colpito la Polonia e ucciso due persone fosse stato lanciato dalla Russia. Il presidente degli Stati Uniti lo aveva ribadito dopo il vertice straordinario con i leader del G7 e gli alleati della Nato a margine del summit di Bali.

"Le prime informazioni smontano quell'ipotesi - ha spiegato ai reporter che chiedevano dettagli - io non voglio dirlo fino a che l'indagine non è completata. è improbabile, vedendo la traiettoria, che sia stato sparato dalla Russia".

Massima cautela

L'agenzia di stampa Associated Press scrive che i primi risultati dell'indagine sul missile caduto in Polonia, suggerisce che sia stato lanciato dalle forze ucraine all'indirizzo di un missile russo e cita fonti statunitensi rimaste anonime.

La Cina invita le parti alla moderazione e a "rimanere calmi", fa sapere il ministero degli Esteri, e la Francia ha esortato alla "massima cautela" sull'origine dell'attacco missilistico, affermando che molti Paesi della regione dispongono di armi simili. "È logico che affrontiamo la questione con la massima cautela. Molti Paesi hanno lo stesso tipo di armi, quindi l'identificazione del tipo di missile non identificherà necessariamente chi c'è dietro, ha detto un funzionario della presidenza francese, avvertendo dei "rischi significativi di escalation".

Il tracciamento del missile e l'indagine

Biden ha fornito questa interpretazione, che ha sorpreso i reporter, probabilmente sulla base delle informazioni che gli sono arrivate durante i colloqui telefonici intercorsi con il presidente polacco Andrzej Duda e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Earlier, I met with G20 and NATO Leaders to discuss the explosion in Eastern Poland near the Ukrainian border.



We offer our full support for and assistance with Poland’s ongoing investigation. pic.twitter.com/KZcWZBo4VI — President Biden (@POTUS) November 16, 2022

Il missile che è esploso in Polonia, uccidendo due persone, secondo una fonte citata dalla Cnn era stato tracciato da un aereo della Nato impegnato in una missione di pattugliamento del cielo polacco.

La posizione di Biden coincide con quella già espressa dal presidente polacco, che aveva parlato di "nessuna prova evidente" del lancio da parte dei russi, anche se i resti di un missile dimostrano che si tratta di un razzo di fabbricazione russa.

Mosca fin da subito aveva negato il proprio coinvolgimento, accusando l'Ucraina di propaganda. Tra le ipotesi, quella di un missile arrivato in Polonia dopo essere stato intercettato e colpito dagli ucraini. Un'indagine approfondita e veloce è necessaria, prima che la situazione prende una piega drammatica.

Nato e G7, "pieno sostegno a Polonia e Ucraina"

I membri Nato e i Paesi del G7 hanno garantito "pieno sostegno alla Polonia" e dichiarato di "restare in stretto contatto per decidere i passi appropriati da intraprendere mentre l'indagine sull'esplosione andrà avanti".

Un'indagine "approfondita" è stata chiesta anche dal Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ieri aveva incontrato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a margine del G20.

“È assolutamente necessario - ha detto il vice portavoce dell'Onu, Farhan Hag - evitare un'escalation della guerra in Ucraina". Biden, che aveva riunito poco prima in via d'emergenza una serie di leader, tra cui Giorgia Meloni (che ha espresso "fortissima apprensione e preoccupazione” e ha avuto un colloquio telefonico con il premier polacco Morawiecki), il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Rishi Sunak e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha promesso "pieno sostegno all'indagine della Polonia", ma è possibile che abbia informato i leader sugli elementi ricevuti dall'intelligence. "Mi assicurerò - ha aggiunto - che si capisca esattamente che cosa è successo. A quel punto decideremo tutti insieme quali passi intraprendere. C'era totale unanimità tra gli amici presenti al tavolo".

Summit degli alleati con il Pentagono

Il capo della Casa Bianca, che quattro ore prima aveva avuto colloqui telefonici con il presidente polacco e con il segretario generale della Nato, aveva già condannato in precedenza la Russia per l'escalation del conflitto con l'Ucraina.

Il presidente americano non ha voluto dire se con gli alleati è stato affrontato il tema dell'articolo 5 del Trattato della Nato, quello che stabilisce il principio secondo cui "l'attacco a un membro deve essere considerato un attacco a tutti" quelli che fanno parte del Trattato. L'ultima volta che era stato invocato l'articolo 5 era stato dopo l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 agli Stati Uniti.

Nelle prossime ore il Pentagono ospiterà un summit virtuale con i membri del Gruppo di contatto della Difesa, formato dai Paesi che hanno garantito l'appoggio all'Ucraina. Intanto il capo dello stato maggiore congiunto delle forze militari americane, il generale Mark Milley, ha parlato con il suo omologo ucraino, generale Valery Zaluzhny.

I contatti saranno frenetici anche nelle prossime ore. È possibile che già in giornata arrivi una versione ufficiale di quanto accaduto in Polonia.