Esplosione in centro a Istanbul, ci sono morti e feriti

AGI - La fortissima esplosione in via Istiklal, nel pieno centro di Istanbul, potrebbe essere stata causata da una bomba lasciata in un sacco o da un kamikaze. Lo scrive Cnn Turk. Ci sono morti e feriti.

Una forte esplosione si è verificata nella trafficata via dello shopping nel cuore di Istanbul poco dopo le 16 (le 14 in Italia), quando la folla in Istiklal Street è particolarmente densa. Sul luogo sono subito arrivate square dei vigili del fuoco e numerose ambulanze.

Le autorità turche hanno imposto un divieto temporaneo di pubblicazione di notizie sull'esplosione di Istiklal Street a Istanbul. Lo riferisce la Tass citando un comunicato ufficiale.