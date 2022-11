Strage di Istanbul: il governo accusa il Pkk, 22 arresti

AGI - Ventidue arresti per la strage di Istanbul di ieri pomeriggio. Ad annunciarlo il ministro dell'Interno turco Souleyman Soylu. Tra loro anche chi avrebbe piazzato la bomba che ha provocato almeno sei vittime nella via dello shopping di Istiklal e 81 feriti.

Sotto accusa il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). "La persona che ha piazzato la bomba è stata arrestata. Secondo le nostre conclusioni, l'organizzazione terroristica del Pkk è responsabile", ha affermato Soylu in una dichiarazione notturna, trasmessa dall'agenzia ufficiale Anadolu e dalle televisioni locali. Anche altri 21 sospetti sono stati arrestati, ha aggiunto.

BREAKING: Footage shows moment of bomb explosion in central #Istanbul, in which at least 6 people have died.#taksim #istiklal #bombapic.twitter.com/YT4h2ZqLrd