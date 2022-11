L'intervento di Obama in Pennsylvania: "Votate chi lotta per voi"

AGI - Doppio appuntamento in Pennsylvania per Barack Obama a 3 giorni dalle elezioni americane di metà mandato in calendario l'8 novembre. L'ex presidente ha appena finito di parlare a Pittsburgh e poi nel pomeriggio affiancherà Joe Biden sul palco a Philadelphia, per il primo comizio insieme al capo della Casa Bianca. "Sono qui per chiedere il vostro voto, la democrazia ha inizio votando per chi lotta per voi", dichiara Obama, camicia azzurra, senza cravatta, sostenendo la candidatura del democratico John Fetterman al Senato.

We only have three days left until Election Day. Tune in as I share why it’s important to support Democratic candidates up and down the ballot in Pennsylvania. https://t.co/ZVqN6jESL0 — Barack Obama (@BarackObama) November 5, 2022

Il risultato della Pennsylvania sarà cruciale per il controllo della Camera Alta e i sondaggi danno in lieve vantaggio lo sfidante repubblicano di Fetterman, Mehmet Oz, per il quale sempre oggi scenderà in campo Donald Trump. L'ex presidente ha in programma un "Save America Rally" all'Arnold Palmer Regional Airport nella Westmoreland County, in Pennsylvania, in concomitanza con quello di Biden e Obama.

Per The Donald, che dovrebbe ufficializzare la sua ricandidatura alla presidenza per il 2024 a breve, la Pennsylvania rappresenta un test. Il Keystone State e' uno stato in bilico, "purple", nel 2020 consegno' la vittoria a Biden dopo aver portato al trionfo Trump nel 2016.