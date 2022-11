Obama: "L'8 novembre è in gioco la democrazia Usa"

AGI - Alle imminenti elezioni di midterm, il prossimo 8 novembre, è in gioco la democrazia Usa. Lo ha ricordato l'ex presidente americano Barack Obama a un comizio ad Atlanta, in Georgia, esortando tutti ad andare a votare per evitare che cospirazionisti possano mettere le mani sul potere a vari livelli.

"Non è sufficiente eleggere un democratico al vertice, dobbiamo avere brave persone a tutti i livelli", ha sottolineato l'ex capo della Casa Bianca.

"In tutto il Paese, alcuni di quelli che hanno cercato di minare la nostra democrazia si stanno candidando per le cariche che supervisioneranno le prossime elezioni. E se vincono, non si può dire cosa potrebbe accadere", ha aggiunto Obama, ospite d'onore al comizio in Georgia dove la battaglia è tra il dem Raphael Warnock, primo afroamericano a essere eletto senatore nello Stato del Sud, ed Herschel Walker, ex star di football americano sostenuta da Donald Trump.