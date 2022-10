L'alta tensione (e gli spari d'avvertimento) tra le due Coree

AGI - Scambio di colpi di avvertimento tra le due Coree al confine marittimo. L'esercito sudcoreano ha sparato colpi di avvertimento contro una nave nordcoreana che avrebbe attraversato il confine marittimo conteso tra i due paesi. Per reazione i nordcoreani hanno esploso dei colpi di risposta. Lo riferisce l'agenzia Yonhap.

Secondo quanto riferisce l'agenzia, la nave mercantile nordcoreana avrebbe attraversato la linea del limite marittimo settentrionale vicino all'isola di Baengnyeong alle 3:42 ora locale e poi si è ritirata a nord dopo i colpi di avvertimento della marina sudcoreana. Da parte sua, l'esercito di Pyongyang ha affermato che una nave militare sudcoreana ha violato il confine de facto da 2,5 a 5 chilometri pochi minuti dopo e l'esercito nordcoreano ha risposto sparando dieci colpi di avvertimento dalla sua costa occidentale.

"Le unità di difesa del litorale occidentale dell'esercito hanno adottato una prima contromisura per respingere con forza la nave da guerra nemica sparando 10 proiettili lanciarazzi multipli verso le acque territoriali, dove un movimento navale nemico è stato rilevato alle 5:15 del mattino", ha affermato un portavoce dello staff di Pyongyang in un dichiarazione.

"Abbiamo lanciato ancora una volta un severo avvertimento ai nemici dietro le provocazioni marittime che si aggiungono al fuoco dell'artiglieria e alla trasmissione di messaggi transfrontalieri attraverso altoparlanti", ha affermato un portavoce dell'agenzia.

Il confine marittimo, considerato un hot spot, è stato negli anni teatro di numerosi scontri tra le due Coree. Ma le tensioni sono aumentate nelle ultime settimane, con Pyongyang che ha effettuato diversi lanci di missili e sbarramenti di artiglieria ritenuti provocatori da Corea del Sud e Giappone.

NEW: North and South Korea exchanged warning shots on Monday, accusing each other of unwarranted incursions of the maritime demarcation line in the West Sea.



Seoul claims that a DRPK merchant ship initiated the altercation, which Pyongyang denies.https://t.co/ooat3uwS4o — NK NEWS (@nknewsorg) October 23, 2022

Pyongyang ha recentemente aumentato drasticamente le sue manovre militari: Seul e Washington affermano che il leader nordcoreano Kim Jong Un è pronto a effettuare quello che sarebbe il settimo test nucleare del suo paese. Lo scontro a fuoco di avvertimento di questa notte arriva nel giorno in cui il vice segretario di Stato americano Wendy Sherman si reca in Giappone per colloqui a tre con Tokyo e Seoul, entrambi alleati di Washington, in una dimostrazione di unità dopo la serie di incendi dalla Corea del Nord.

Nel mese di ottobre, Pyongyang si è impegnata in esibizioni di forze militari, lanciando un missile balistico a corto raggio, sparando piu' colpi di artiglieria e inviando jet da combattimento vicino al confine sudcoreano. Il fuoco dell'artiglieria è avvenuto nelle sue acque della costa orientale e occidentale, in violazione di una "zona cuscinetto" stabilita durante un accordo del 2018 con il Sud per prevenire incidenti in mare.

Pyongyang afferma di rispondere alle "provocazioni" di Seoul e ha descritto questi test sulle armi come simulazioni di "attacchi nucleari tattici" contro obiettivi in Corea del Sud.

Le nuove esercitazioni di Seul

La Marina sudcoreana ha annunciato che, da oggi fino al 27 ottobre, effettuera' manovre "su larga scala" nel Mar Giallo, un annuncio che arriva poche ore dopo lo scambio a fuoco di avvertimento tra Seul e Pyongyang.

Si tratta di "un'esercitazione marittima su larga scala che funge da preparazione alle provocazioni nemiche", ha fatto sapere lo Stato maggiore sudcoreano, manovre a cui partecipano anche l'esercito, l'aviazione e la guardia costiera sudcoreani, oltre alle truppe statunitensi.

Le esercitazioni si terranno nell'area della cosiddetta Northern Limit Line (Nll), la linea ideale nel mar Giallo, tracciata dalle Nazioni Unite, sempre rifiutata da Pyongyang e accettata invece dal governo di Seoul; vi partecipano circa 20 navi della marina sudcoreana, tra fregate o cacciatorpediniere equipaggiati con il sistema missilistico Aegis, navi guardia costiera e caccia F-15 e F-16 dell'Air Force e, da parte statunitense, elicotteri Apache o aerei d'attacco A-10.