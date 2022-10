Crew Dragon con Samantha Cristoforetti è ammarata  

AGI - Samantha Cristoforetti e i suoi colleghi astronauti della quarta squadra lanciata da SpaceX nella Stazione Spaziale Internazionale sono tornati sul pianeta Terra dopo 170 giorni nello spazio. L'ammaraggio della navicella che si era sganciata circa cinque ore prima dalla ISS nell'Oceano Atlantico, al largo delle coste della Florida, è avvenuto regolarmente e i quattro astronauti hanno già lasciato la capsula Crew Dragon SpaceX, accolti dalla nave di appoggio della Nasa.

La navicella spaziale Crew Dragon Freedom, rallentata da quattro paracadute, è ammarata alle 22h55 (ora italiana) come previsto.

One last time, fly along with me! Farewell and, as always, thanks for all the fish! #MissionMinerva @esa @esaspaceflight @ESA_EO @Space_Station pic.twitter.com/Dpdushsdvu