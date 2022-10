Rinviato per maltempo il rientro di Crew4 con Cristoforetti

AGI - I quattro astronauti della missione Crew-4, della quale fa parte l'astronauta Samantha Cristoforetti, hanno rinviato di alcune ore ma sempre per oggi il viaggio di ritorno verso la Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) per via del maltempo.

L'agenzia statunitense ha dichiarato che lo sgancio della capsula Dragon Freedom, di proprietà dell'azienda privata SpaceX, "è ritardato a causa delle condizioni meteorologiche" nei potenziali siti di atterraggio.

.@NASA and @SpaceX are monitoring Florida weather and now target the #Crew4 undocking for no earlier than 10:05am ET on Thursday with backup opportunities on Friday. More... https://t.co/XR52FiaEpa pic.twitter.com/TOZEbKAnDk