Biden: "Incontro con Putin al G20? Vedremo" 

AGI - Un attore normalmente razionale che ha commesso un errore di valutazione decidendo di aggredire l'Ucraina. è il 'profilò di Vladimir Putin delineato dal presidente americano Joe Biden, ospite del giornalista della Cnn, Jake Tapper. Una intervista che ha spaziato dalla politica internazionale all'economia, fino ad arrivare alla sfera privata di Joe Biden, quella riguardante il complicato rapporto con il figlio Hunter, finito al centro di una inchiesta per una falsa dichiarazione riguardante l'acquisto di un'arma. La prima domanda, tuttavia, non può che essere quella su Putin.

Il G20 in Indonesia potrebbe fornire l'occasione di un incontro fra il presidente Russo e quello americano. Si tratterebbe di un primo passo verso l'apertura di quel canale di dialogo che anche il capo del Cremlino sembra poter contribuire ad aprire se l'interlocutore fosse proprio Washington. Biden afferma che non sarà certo lui a cercare l'incontro, ma davanti a un 'gesto' da parte dell'omologo russo - come il rilascio della stella del basket statunitense Brittney Griner - Biden non si tirerebbe indietro.

Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, in precedenza, aveva dichiarato che la Russia è pronta a considerare un'eventuale proposta di incontro tra Putin e Biden al G20 di novembre in Indonesia se questa venisse inoltrata.

A questa timida apertura potrebbero essere ricollegate anche le parole usate da Biden nei confronti di Putin: "Penso che sia un attore razionale che ha sbagliato notevolmente i calcoli". Parole che fanno apparire lontane anni luce quelle che Biden riservò per Putin il 26 marzo scorso: "è un macellaio".

E mentre gli occhi dei mercati sono puntati sui dati dell'inflazione Usa, il presidente Biden assicura che, seppure dovesse esserci una recessione, si tratterà di "recessione lieve". In ogni caso, "gli Stati Uniti hanno una posizione migliore di molti grandi paesi nel mondo. Economicamente e politicamente".

Quanto messo in campo negli ultimi mesi in termini di welfare, poi, metterà le famiglie al sicuro, promette ancora l'inquilino della Casa Bianca. Promessa di segno diverso quella che Biden rivolge all'Arabia Saudita che, dopo il taglio della produzione di petrolio con Opec+, dovrà attendere "conseguenze". Quali, il presidente non lo specifica, ma il tono non lascia dubbi sulla determinazione del presidente americano.

Cambia registro, invece, quando Tapper fa riferimento ai guai giudiziari di Hunter Biden. Il presidente americano sembra quasi sul punto di commuoversi quando premette "sono orgoglioso di mio figlio", per poi aggiungere: "Ha dovuto lottare contro la dipendenza da droghe, come accade in molte famiglie, e ha e ha cominciato una nuova vita. Ha scritto anche un libro su questo e io sono orgoglioso di lui", ha aggiunto il presidente Biden, "ho fiducia in mio figlio, gli voglio bene".