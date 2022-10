Putin è pronto a un incontro con Biden  

AGI - Mosca non respinge la possibilità di una riunione fra i presidenti russo e americano, e se gli Usa faranno una proposta del genere, sarà considerata dal Cremlino. A sostenerlo è il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov.

"Abbiamo detto ripetutamente che non rifiutiamo mai le riunioni" - ha osservato Lavrov parlando nel programma 60 Minut del canale tv Rossiya-1, rispondendo a una domanda sul possibile incontro fra Vladimir Putin e Joe Biden a margine del vertice G20 in Indonesia. "L'idea che il presidente degli Stati Uniti sia pronto per un tale incontro, è basata esclusivamente sulla sua risposta "vedremo" a una domanda", ha spiegato Lavrov.

Zelensky: "Putin ha ancora spazio per un'escalation"

Il presidente dell'Ucraina ha detto ai leader delle nazioni del G7 che il presidente russo ha ancora "spazio per l'escalation" dopo due giorni di attacchi missilistici sulle maggiori città ucraine. Il capo del Cremlino "è ora nella fase finale del suo regno" ed è "una minaccia per tutti noi", ha detto Zelensky in collegamento video con i leader del G7.

"Quando l'Ucraina riceverà una quantità sufficiente di sistemi di difesa aerea moderni ed efficaci, l'elemento chiave del terrore russo, gli attacchi missilistici, cesserà di funzionare", ha proseguito il presidente ucraino, chiedendo ai leader del G7 un maggiore contributo su questo fronte. Zelensky ha ringraziato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, per aver accelerato la consegna del sistema di difesa aerea Iris-T e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per le consegne di equipaggiamenti di questa categoria.

"Vi chiedo di rafforzare lo sforzo generale per aiutare finanziariamente la creazione di uno scudo aereo per l'Ucraina", ha concluso Zelensky, "milioni di persone saranno grate al Gruppo dei Sette per tale assistenza".

Metsola: "Fornire a Kiev armi pesanti"

"Gli ucraini devono essere in grado di difendere se stessi e, per estensione, anche noi. In questa nuova e piu' pericolosa fase della guerra, hanno bisogno di armamenti pesanti e sistemi di difesa che consentano loro di sopravvivere agli attacchi". Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo nel suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori Ue.

My call is an emphatic defence of our European way. Always.



Democracy is not weakness.



Rights and liberties are goals, not obstacles.



- Addressing #EUAmbassadors' Conference

"Solo se l'Ucraina sarà capace di difendersi saremo in grado di ottenere la pace, una pace vera, non forzata attraverso il ricatto", ha aggiunto Metsola. "In Europa abbiamo imparato e capito da tempo che la politica della pacificazione non ha funzionato, non funziona e non funzionerà mai", ha sostenuto la presidente dell'Europarlamento.

"Con la nostra azione per la pace, deve esserci anche una richiesta di giustizia" per perseguire "i numerosi e documentati crimini di guerra commessi sul suolo europeo", e' stato il monito di Metsola. "Dall'inizio dell'aggressione russa, l'Unione europea ha approvato aiuti finanziari senza precedenti per 7,2 miliardi di euro all'Ucraina e ha adottato otto pacchetti di sanzioni di vasta portata per impedire il finanziamento della macchina da guerra di Putin. Abbiamo fornito 2,5 miliardi di euro a sostegno delle forze armate ucraine e il supporto militare fondamentale continuerà a essere fornito", ha concluso la presidente.

Von der Leyen: "Rafforzeremo le sanzioni Ue"

"Il G7 condanna l'escalation della violenza da parte della Russia contro i civili in Ucraina. Resteremo al fianco di Kiev per tutto il tempo necessario e rafforzermeo le nostre sanzioni contro la Russia". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen al termine della riunione del G7.

G7 condemns the escalation of violence by Russia against civilians in Ukraine



We'll stand by for as long as it takes and have strengthened our sanctions on Russia



Belarus support for Russia's aggression must have consequences



Also discussed actions to reduce energy prices

"Il sostegno della Bielorussia all'aggressione russa deve avere delle conseguenze", ha aggiunto. "Sono state discusse anche le azioni per ridurre i prezzi dell'energia", ha riferito la leader Ue.