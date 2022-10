Viktor Orban a Berlino: "Merkel avrebbe impedito la guerra"

AGI - Se fosse ancora cancelliera, Angela Merkel sarebbe stata in grado di impedire la guerra in Ucraina. Lo ha affermato, ad un evento a Berlino organizzato dal settimanale Cicero, il premier ungherese Viktor Orban, secondo il quale "già nel 2014" l'ex 'ragazza dell'est' era riuscita a fermare l'escalation verso un conflitto.

"Quel che Merkel ha fatto ai tempi della crisi in Crimea è stato un capolavoro", ha detto il capo del governo ungherese. Si riuscì a evitare una guerra perche' "attraverso gli sforzi diplomatici della Germania il conflitto è stato isolato. Non si è permesso che si potesse andare avanti e che tutti venissero coinvolti".

