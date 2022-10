Sono 19 le vittime della rappresaglia russa di ieri. Oggi il G7 straordinario

AGI - Almeno una persona è morta nel nuovo attacco missilistico russo contro la citta' di Zaporizhzhia: lo ha riferito l'amministrazione militare regionale citata dall'agenzia ucraina Ukrinform. La vittima si aggiunge alle 19 della pioggia di missili sull'Ucraina di ieri, nei quali sono rimaste ferite 105 persone.

"Il nemico continua a terrorizzare i civili di Zaporizhzhia. Un attacco con 12 missili S-300 ha colpito strutture pubbliche", si legge nel messaggio pubblicato su Telegram. Due dei razzi hanno colpito una concessionaria di automobili, uccidendo una persona. Altri razzi hanno colpito una scuola.

Zaporizhzhia, sede della più grande centrale nucleare d'Europa, è stata il principale obiettivo dei bombardamenti russi degli ultimi giorni. Dal 2 ottobre scorso i bombardamenti russi contro la città hanno causato la morte di almeno 43 persone e il ferimento di almeno 70. Zaporizhzhia e' una delle regioni ucraine parzialmente occupate, insieme a Kherson, Lugansk e Donetsk, che i russi hanno annesso illegalmente.

Oggi alle 14 ora italiana si terrà il vertice virtuale sull'Ucraina tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i leader del G7. Biden parteciperà all'incontro in collegamento dalla Roosevelt Room, la sala riunioni che si trova accanto allo Studio Ovale, nella West Wing della Casa Bianca. Il primo ministro britannico Liz Truss ritiene necessario convocare un vertice di emergenza dei paesi membri della Nato nei prossimi giorni dopo gli attacchi missilistici russi in Ucraina. Secondo Downing Street, il capo del governo britannico avanzerà questa richiesta oggi alla riunione dei leader del G7. "Nessuno vuole la pace più dell'Ucraina. Da parte nostra, non dobbiamo indebolire di una virgola la nostra determinazione ad aiutarli a vincere", è il parere del premier che inviterà i colleghi a continuare la politica sanzionatoria nei confronti della Russia.