Carlo III sarà incoronato il 6 maggio a Westminster

AGI - Il re Carlo III sarà incoronato il 6 maggio 2023 all'abbazia di Westminster di Londra, assieme a sua moglie, la regina consorte Camilla. Lo ha annunciato Buckingham Palace. La cerimonia sarà celebrata dall'arcivescovo di Canterbury Justin Welby, capo spirituale della Chiesa anglicana. "L'incoronazione rifletterà il ruolo odierno del monarca e sarà rivolta verso il futuro, pur restando radicata nella lunga tradizione e mantenendo le radici nella lunga tradizione e nello sfarzo della monarchia", si legge nella nota di Buckingham Palace. Carlo III è diventato re alla morte di sua madre la regina Elisabetta II lo scorso 8 settembre.

L'incoronazione avverrà dunque otto mesi dopo la morte della regina Elisabetta II e Carlo III sarà "unto, benedetto e consacrato" dall'arcivescovo, capo spirituale della Chiesa anglicana di cui il monarca è il governatore supremo. La cerimonia, in un Paese in preda a una grave crisi economica e sociale, dovrebbe rispettare le regole seguite dalle incoronazioni della monarchia britannica da un millennio, aggiungendo degli elementi contemporanei.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.



The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.