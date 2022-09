I Grandi del mondo a Londra per l'ultimo saluto a Elisabetta II. LA DIRETTA

Si stima che siano state centinaia di migliaia le persone che hanno fatto la fila, a volte anche per 25 ore di seguito e durante la notte, per passare davanti alla bara della Regina da quando è stata aperta la camera ardente mercoledì scorso per l'ultimo saluto pubblico. Le porte della cavernosa Westminster Hall del Parlamento britannico si chiuderanno alle 6.30 del mattino, prima che la bara venga trasferita sulla carrozza di Stato e trainata da membri della Royal Navy fino all'abbazia.

Dopo la funzione, Carlo e gli altri reali di alto rango seguiranno in processione, tra la folla silenziosa, il carro funebre in attesa e il viaggio finale verso Windsor. Per tutto il tempo, il Big Ben, la campana gigante in cima alla Elizabeth Tower, all'estremità del Parlamento, suonerà e i cannoni spareranno a intervalli di un minuto.

“As we all prepare to say our last farewell, I wanted simply to take this opportunity to say thank you to all those countless people who have been such a support and comfort to my Family and myself in this time of grief.”



- His Majesty The King



