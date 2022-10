L'avvertimento di Kim: "Non c'è bisogno di trattare con il nemico, rafforzeremo le operazioni nucleari"  

AG - Il leader nord-coreano Kim Jong-Un ha detto che continuerà a rafforzare le operazioni nucleari anche in futuro. Lo riporta l'agenzia di stato KCNA citata da Reuters.

BREAKING: North Korea releases first images of various missile tests conducted between Sept. 25 and Oct. 9 and guided by Kim Jong Un pic.twitter.com/NCxL8NRdsW