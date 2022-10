La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico verso il mar del Giappone

AGI -"La Corea del Nord ha lanciato un presunto missile balistico". Ad annunciarlo è l'ufficio del premier giapponese sul proprio profilo Twitter ufficiale. Il missile sembra essere caduto nel mare, al di fuori della Zona Economica Esclusiva del Giappone. La Guardia Costiera ha affermato che al momento non ha ricevuto notizie di danni a navi giapponesi, rende noto l'emittente Nhk.

Il lancio è stato eseguito dopo le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, che secondo l'agenzia Yonhap si sono concluse sabato, e dopo le esercitazioni congiunte tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone all'inizio della settimana.

[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow.