La Corea del Nord ha lanciato due missili verso il Giappone. Di nuovo

AGI - La Corea del Nord ha lanciato altri due missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone, nel sesto test missilistico in dodici giorni in risposta alle esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud, e a soli due giorni dal lancio di un missile balistico a raggio intermedio che ha sorvolato il Giappone, volando a circa mille chilometri di altitudine per 22 minuti prima di inabissarsi nell'Oceano Pacifico.

I lanci sono avvenuti alle 6.01 e alle 6.23 del mattino, ora locale, poco dopo le 23 di mercioledì in Italia, secondo i rilevamenti del Comando Congiunto sud-coreano, dall'area di Samsok, nella capitale Pyongyang, per la prima volta utilizzata per lanci da parte del regime di Kim Jong-un.

Il primo missile ha volato a un'altitudine di circa cento chilometri coprendo una distanza di 350 chilometri, mentre il secondo ha viaggiato a un'altezza stimata di cinquanta chilometri, percorrendo 800 chilometri. Primo a condannare i lanci di Pyongyang è stato il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, che li ha definiti "assolutamente intollerabili". Secondo i rilevamenti del ministero della Difesa giapponese, i due missili lanciati da Pyongyang sarebbero finiti al di fuori della Zona Economica Esclusiva del Giappone.

VIDEO: South Korean and US forces conduct a military drill - firing a volley of missiles into the East Sea, also known as the Sea of Japan, in response to North Korea firing a ballistic missile over Japan on Tuesday pic.twitter.com/Pi7ewMME2b