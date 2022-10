>

Washington e Seul rispondono a Pyongyang, lanciati quattro missili sul mar del Giappone

Il Pentagono aveva ribadito di avere un "impegno di ferro" nel difendere Tokyo. Uno dei razzi si è schiantato per errore al suolo. Il portavoce del consigliere per la sicurezza nazionale John Kirby: "Abbiamo la preparazione militare per far fronte alle provocazioni della Corea del Nord, se esse arrivano"