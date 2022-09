"Visto cosa è successo?" Le parole di Biden sulle elezioni italiane

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha menzionato il risultato delle elezioni italiane durante una raccolta fondi organizzata dai governatori democratici, invitandoli a "non essere ottimisti" in vista delle elezioni di medio termine del prossimo 8 novembre, che potrebbero vedere i Repubblicani conquistare la maggioranza in entrambi i rami del Congresso.

"Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quella elezione. State vedendo cosa sta accadendo intorno al mondo", ha detto Biden, a quanto riferito su Twitter da Seung Min Kim, cronista di Associated Press, "la ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti nemmeno su quello che sta accadendo qui". Secondo Seung Min Kim, Biden stava "lanciando un monito sul destino della democrazia".

Il discorso di Biden, che si trovava a un evento della Democratic Governors Association a Washington, non era preparato. E appare destinato ad avere un posto di grande rilievo nel dibattito politico italiano nelle prossime ore.