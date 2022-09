Tutti vogliono i capelli di Samantha Cristoforetti

AGI - Sullo schermo di un'affollata sala cinematogrtafica, George Clooney scabia un lungo, intenso sguardo con Sandra Bullock. Poi sgancia la fune che lo tiene legato a lei e fluttua via, nello spazio. Il pubblico ammutolisce: è una delle scene più drammatiche di 'Gravity'. Ma nel silenzio assoluto esplode una fragorosa risata. È una giovane donna con i capelli cortissimi, che subito cerca di ricomporsi.

Più tardi, in una lunga e dettagliata recensione, quella giovane donna avrebbe spiegato perché, mentre gli occhi di tutte le signore in sala si inumidivano per la morte prossima ventura del personaggioo interpretato da Clooney, lei sghignazzava. Una recensione firmata Samantha Cristoforetti.

Dopo poco più di un anno da quel giorno, Cristoforetti sarebbe salita a bordo della Iss, vivendo nei luoghi reali che la coppia Bullock-Clooney aveva abitato nella finzione, e non avrebbe resistito alla tentazione di mettere in paroida alcune delle incongruenze del blockbuster firmato da Alfonso Cùaron. Non immaginando che di lì a poco sarebbe diventata lei stessa un successo planetario, grazie a qualcosa che da astronauta forse non aveva previsto: il fattore capelli.

Hey, Dr. Stone! Quick question for you. How did you get your hair to stay put? #AskingForAFriend pic.twitter.com/qztSWnKSfu — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 19, 2022

Abituati ad ammirare Sandra Bullock nei panni della dottoressa Ryan Stone con una piega impeccabile, vedere la bizzarra acconciatura di Cristoforetti nei collegamenti video dalla Iss ha spiazzato i più. Il familiare caschetto dell'astronauta italiana si era trasformato in una capoigliatura alla Napo Orso-Capo - o, per i più giovani, alla Minimei - con esiti esilaranti. Esilaranti, ma anche invidiabili: Robert Smith e una vagonata di dark che si ispiravano alla sua capigliatura avrebbero dato un rene per poter avere i capelli sparati in aria sfoggiati da AstroSamantha senza dover riccorere a tonnellate di gel. Ma anche i truccatori di Gravity si erano dovuti arrendere al fatto che tenere la chioma di Bullock dritta come un pugno di spaghetti era impossibile e così avevano ripiegato su qualcosa dall'effetto più terrestre, anche se a discapito della verosimiglianza.

Ora che Cristoforetti, assumendo il comando della Iss - prima donna europea a farlo - in diretta streaming ha orgogliosamente sfoggiato la sua capigliatura alla Napo Orso-Capo, sono di nuovo in tante a volerla imitare. In fondo sarebbe bastato un elastico per tenerla bada, ma AstroSamantha, che è un'astronata ma sa benissimo come funzionano le cose sulla Terra e in particolare sui social, non ha voluto rinunciare a quella che ormai appare come la sua firma spaziale e che la rende unica. Così unica che ci sono ragazzine che su TikTok sfoggiano la stessa acconciatura antigravitazionale. Sognando, magari, di segure le sue orme con in più il vantaggio di non dover usare più tutto quel gel per tenere i capelli dritti.