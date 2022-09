Samantha Cristoforetti ha assunto il comando dell'Iss

AGI - Samantha Cristoforetti è il nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale. A sugellare il momento la cerimonia simbolica della consegna delle chiavi da parte del precedente comandante e compagno russo dell'Expedition 67, Oleg Artemyev e il rito della campanella.

"Grazie davvero alle italiane e agli italiani che mi hanno sempre supportata e seguita in questa missione con affetto - queste le prime parole della Cristoforetti - è un privilegio e un onore per me poter rappresentare l'Italia nello spazio".

Guidoni: "Un grande risutlato per l'Europa e l'Italia"

"Il passaggio del comando della Stazione spaziale internazionale a Samantha Cristoforetti è innanzitutto un grande risultato per lei, che corona la sua carriera raggiungendo il livello più alto dell'equipaggio", ha commentato all'AGI Umberto Guidoni, il primo astronauta italiano salito a bordo della Stazione internazionale spaziale. "Ma è anche un risultato importante per l'Europa - aggiunge Guidoni - perché sancisce il fatto che i nostri astronauti sono ormai, come esperienza e qualifica, all'altezza dei russi e degli americani che all'inizio erano gli unici che comandavano la stazione. E infine, per l'Italia è un riconoscimento del ruolo che ricopre all'interno dell'Europa: basti pensare che circa la meta' dei moduli attualmente in orbita sono stati realizzati in Italia".