Samantha Cristoforetti sarà il nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale

AGI - L'astronauta dell'Esa Samantha Cristoforetti diventerà presto comandante della Stazione Spaziale Internazionale, subentrando al compagno russo dell'Expedition 67 Oleg Artemyev. Lo rende in una nota la stessa Esa. "La scelta di Samantha come comandante dimostra chiaramente la fiducia e il valore che i nostri partner internazionali ripongono negli astronauti dell'Esa" aggiunge Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea Josef Aschbacher

Sin dall'inizio della sua missione, Minerva, nell'aprile 2022, Samantha è stata responsabile del Segmento Orbitale degli Stati Uniti (USOS), supervisionando le attività nei moduli e nei componenti statunitensi, europei, giapponesi e canadesi della Stazione. "Con l'assunzione del nuovo ruolo, diventerà il quinto comandante europeo della Stazione Spaziale, seguendo le orme dei precedenti astronauti dell'Esa Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano e Thomas Pesquet. Diventerà anche la prima donna europea a ricoprire tale posizione".

Samantha diventerà ufficialmente comandante dopo una tradizionale cerimonia di consegna incentrata sul passaggio simbolico di una chiave da parte del precedente comandante. La cerimonia si svolgerà mercoledì 28 settembre 2022 e sarà trasmessa in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale su Esa Web TV.

David Parker, Direttore dell'Esplorazione Umana e Robotica dell'ESA, ritiene che "il bagaglio di conoscenze ed esperienze di Samantha la rende un'ottima candidata per questo ruolo. Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante, spinge ancora una volta in avanti i confini della rappresentanza femminile nel settore spaziale".

L'astronauta dell'ESA @AstroSamantha presto ricoprirà il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Samantha Cristoforetti diventerà il quinto comandante europeo della Stazione, e la prima donna europea a ricoprire tale posizione. https://t.co/ynitpu7UiE https://t.co/nsXEYpITVN — ESA_Italia (@ESA_Italia) September 14, 2022

Il titolo completo di questo ruolo è Comandante dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Le cariche di comando vengono assegnate sulla base di decisioni congiunte prese da Nasa (Stati Uniti), Roscosmos (Russia), Jaxa (Giappone), Esa (Europa) e Csa (Canada). L'Esa è rappresentata in questo processo di selezione dal Capo del Centro Europeo Addestramento astronauti (Eac) e Responsabile di programma della Iss, Frank De Winne.

"Sono lieto che la programmazione sia cambiata in modo tale che a Samantha possa di nuovo essere assegnata la posizione di comandante", afferma Frank. "Ha il nostro pieno appoggio per svolgere questo importante ruolo di leadership. Non c'è dubbio che la sua direzione garantirà ulteriori successi alla missione".

Questa posizione è fondamentale per il continuo successo della Stazione Spaziale. Mentre sono i direttori di volo nei centri di controllo a presiedere alla pianificazione e all'esecuzione delle operazioni della Stazione, il/la comandante della Stazione è responsabile del lavoro e del benessere dell'equipaggio in orbita, deve mantenere una comunicazione efficace con i team a terra e coordina le azioni dell'equipaggio in caso di situazioni di emergenza. Dal momento che Samantha assumerà il comando nelle ultime settimane della sua permanenza a bordo, uno dei suoi compiti principali sarà quello di garantire un efficace passaggio di consegne al successivo equipaggio.

"Non vedo l'ora di guidare un team molto capace"

"Sono onorata della mia nomina a comandante e non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita un team molto capace". è il commento di Samantha Cristoforetti presto comandante della Stazione Spaziale Internazionale.

"Congratulazioni a Samantha". Il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia, ha inviato un messaggio di congratulazioni all'astronauta italiana per la sua nomina a comandate della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

"La sua nomina - ha detto - è motivo di particolare orgoglio per l'Italia e per l'Europa. Come prima donna europea a ricoprire la carica di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Samantha sarà ancora una volta fonte d'ispirazione per le giovani generazioni. Un incarico di tale valore affidato per la seconda volta ad un astronauta di nazionalità italiana è anche la conferma del ruolo e dell'importanza che riveste il nostro Paese nell'esplorazione dello spazio e nelle attività spaziali internazionali. Auguri Samantha da parte di tutta l'Agenzia Spaziale Italiana e dai tuoi concittadini".