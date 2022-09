La missione della Nasa per colpire (e deviare) un asteroide

AGI - Il video della Nasa per documentare la missione della sonda Dart: colpire l'asteroide Dimorphos nel tentativo di deviarne l'orbita. La missione è visionata dai due telescopi spaziali Webb e Hubble e dal microsatellite dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

La sonda spaziale Dart (Double Asteroid Redirection Test) della Nasa, lanciata con successo lo scorso 24 novembre tramite un razzo vettore Falcon 9 della SpaceX, è stata programmata per entrare in collisione con Dimorphos, la luna orbitante attorno al più grande corpo roccioso Didymos. Il sistema di asteroidi non rappresenta una minaccia per la Terra, Dart ha il compito di dimostrare la nostra capacità di modificare l'orbita di un asteroide, sperimentando per la prima volta la tecnica dell'impatto cinetico.