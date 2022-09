Buckingham Palace pubblica la foto ufficiale della lapide di Elisabetta II

AGI - La lapide della regina Elisabetta II è stata ufficialmente svelata con la pubblicazione di una foto da parte di Buckingham Palace, cinque giorni dopo la sua sepoltura nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

Situata nel memoriale di Giorgio VI, il padre di Elisabetta II morto nel 1952, la nuova lapide porta i nomi dei genitori della regina - l'ex re e regina madre Elisabetta (1900-2002) - e d'ora in poi quello della monarca e del marito Filippo (1921-2021).

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27