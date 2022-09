Addio a Elisabetta II, la regina eterna. Inizia il regno di Carlo III

"Abbiamo il cuore spezzato per la nostra perdita con la morte di Sua Maestà la Regina. Anche nel dolore, sono pieno di un immenso senso di gratitudine per il dono al mondo che è stata la vita della regina Elisabetta II. Preghiamo per il riposo dell'anima di Sua Maestà". Lo scrive su Twitter il cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster e presidente della Conferenza dei vescovi cattolici di Inghilterra e Galles.

We are heartbroken in our loss at death of Her Majesty The Queen.

Even in sorrow, I am filled with an immense sense of gratitude for the gift to the world that has been the life of Queen Elizabeth II. We pray for the repose of the soul of Her Majesty https://t.co/512dCAdqvM