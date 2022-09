Com'era vestita Meghan al funerale della Regina

AGI - Meghan Markle ha scelto di omaggiare la regina Elisabetta II al suo funerale indossando un paio di orecchini di perle che le aveva donato la sovrana poco dopo il matrimonio con il principe Harry nel 2018. La duchessa di Sussex si è presentata avvolta in un abito di Stella McCartney, la versione in nero di una mise già indossata - in blu - in occasione del 92esimo compleanno della monarca alla Royal Albert Hall nel'aprile 2018.

Gli orecchini di pelle sono gli stessi che Meghan portò in occasione dell'unico viaggio da sola con Elisabetta II nel giugno 2018: all'epoca, la neosposa di Harry aveva accompagnato la sovrana in un viaggio in treno nel Cheshire per l'inaugurazione del Mersey Gateway Bridge.

Di quel paio di orecchini di perle Meghan ne aveva parlato durante l'intervista in esclusiva con Oprah Winfrey nel 2021 che tanto scalpore, e polemiche, ha creato. "La regina, per esempio, e' sempre stata meravigliosa con me", come in occasione del primo "impegno pubblico insieme", aveva raccontato la duchessa di Sussex. "Quella mattina abbiamo fatto colazione insieme, e mi fece un bellissimo regalo, un paio di orecchini di perle e una collana appaiata".