Carlo III è proclamato re: "Mi impegno per il resto dei miei giorni"

AGI - Carlo III è stato ufficialmente proclamato re durante l'Accession Council tenuto a St James Palace alla presenza della regina consorte Camilla e l'erede al trono William. Presente anche la premier Liz Truss insieme a diversi ex primi ministri.

L'Accession Council viene solitamente convocato entro 24 ore dalla morte del sovrano e si tiene abitualmente a St James Palace per fare una proclamazione formale della morte del monarca e dell'ascesa al trono del successore.

I parlamentari giurano fedeltà I parlamentari britannici più anziani, compresa la neo premier Liz Truss, hanno giurato fedelatà al nuovo re Carlo III durante una sessione speciale. A giurare per primo è stato lo speaker della Camera dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, seguito da Sir Peter Bottomley, il deputato con più anni di servizio di tutti. Arrivato il suo turno, Truss ha giurato affermando: "Giuro su Dio onnipotente che sarò fedele e porterò vera fedeltà a Sua Maestà re Carlo, ai suoi eredi e successori, secondo la legge. Chiedo dunque a Dio di aiutarmi".

Michel, auguri un regno di successo e gloria Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un tweet ha augurato al re Carlo III d'Inghilterra un "regno di successo e di gloria".

Domani proclamazioni in Scozia, Irlanda Nord e Galles Domani alle 12 ora britannica (le 13 italiane) saranno lette altre proclamazioni di Carlo III in Scozia, Irlanda del Nord e Galles

'God Save the King' e 'Urra'' per il re Dopo le fanfare la seconda proclamazione del nuovo sovrano d'Inghilterra, Carlo III, è stata letta dal 'Clarenceux King of Arms' al Royal Exchange di Londra, dove è stato scandito il tradizionale augurio 'God Save the King' e l'Urra'', mentre la banda delle Coldstream Guards ha intonato l'inno nazionale.

Al via seconda proclamazione al Royal Exchange È in corso la seconda proclamazione di Carlo III al Royal Exchange di Londra. Si tratta della proclamazione nella quale il nuovo re si presenta al popolo.

Putin si congratula per la proclamazione di Carlo III Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con il nuovo re britannico Carlo III in occasione della sua proclamazione. Lo riferisce il Cremlino precisando che Putin ha inviato un telegramma. "La prego di ricevere le mie sincere congratulazioni in occasione della Sua ascesa al trono", afferma Putin nel messaggio rivolto al nuovo re.

"Auguro a Sua Maestà successo, una buona salute e ogni bene", aggiunge il leader russo.

Per la prima volta la cerimonia di proclamazione trasmessa in tv Carlo III è stato formalmente proclamato re nel corso della cerimonia tenuta presso il Consiglio d'accessione a St James Palace. È la prima volta che questo tradizionale rito della monarchia britannica è stato trasmesso in televisione.

Presenti tra gli altri alla cerimonia la regina consorte Camilla, il nuovo erede al trono e principe di Galles, William, la premier Liz Truss e i suoi predecessori nella carica di primo ministro. Il nuovo sovrano ha detto in un breve discorso di essere "profondamente consapevole" della grande eredità che gli tocca, ha confidato nel sostegno della regina consorte, ha confermato che proseguirà nella tradizione di riversare nelle finanze pubbliche gli introiti derivanti dal patrimonio della Corona in cambio di una rendita annua fissata al 15% del loro ammontare (una somma che per l'annata 2021/22 era pari a 86,3 milioni di sterline ossia 98 milioni di euro).

All'esterno di St James Palace si sono radunate centinaia di persone.

Carlo, divenuto automaticamente re al momento del decesso della madre Elisabetta, sarà incoronato in una data successiva nei prossimi mesi.

"Dio salvi il Re", salve e inno a St James La proclamazione di Carlo III è stata pronunciata alla folla raccolta davanti a st James Palace. La salva di cannone ha salutato la notizia e la folla ha cantato God Save the King.

Carlo III, agirò guidato dal Parlamento Il re Carlo III svolgerà le sue funzioni di capo dello Stato "guidato dal consiglio dei Parlamenti eletti". Lo ha detto nel discorso che ha proncunciato durante la cerimonia di proclamazione ufficiale. "Assumendo queste responsabilità - ha solennemente affermato - mi sforzerò di seguire l'esempio ispiratore che mi è stato dato, sostenendo il governo costituzionale, e di cercare la pace, l'armonia e la prosperità dei popoli di queste isole, oltre a quelle dei regni e territori del Commonwealth in tutto il mondo. A tal fine, so che sarò sostenuto dall'affetto e dalla lealtà dei popoli dei quali sono chiamato ad essere il sovrano e nel compimento di questi doveri saro' guidato dal consiglio dei parlamenti eletti".

L'elogio della stampa britannica al primo discorso di re Carlo III Il primo discorso tenuto ieri alla nazione da Carlo III, proclamato stamane nuovo re a St James Palace, domina oggi i quotidiani britannici.

Le sue parole hanno particolarmente colpito per intensità e emozione, soprattutto quelle con cui ha salutato per sempre la madre, Elisabetta II. "To my darling Mama, thank you" titolano Daly Telegraph, Daily Mail, The Sun e Daily Star. Il Daily Express ha scelto di mettere in risalto la citazione dell'Amleto di Shakespeare con cui Carlo ha salutato la sovrana defunta ("May flights of angels sing thee to thy rest.").

The Guardian e The Times hanno scelto di sottolineare la promessa del re di impegnarsi a servire la nazione con "lealtà, rispetto e amore". L'editoriale del The Telegraph ne ha lodato i sentimenti: il re si è rivolto alla nazione "con una calda comprensione di ciò che il suo popolo desiderava ardentemente sentire" con "un'espressione della ferma fede che lo guiderà e una solenne dedizione al dovere che adesso e' il suo".

Gli ex premier in nero nella Sala del Trono per omaggiarlo Gli ex premier britannici, rigorosamente in nero, sono in fila nella sala del Trono a St. James Palace per omaggiare il nuovo re, Carlo III. Sono 250 i dignitari presenti tra consiglieri privati e ministri, insieme a ex ministri, primi ministri e alti sacerdoti. Fra i membri del Consiglio di accessione, a Saint James Palace sono accorsi tutti gli ultimi primi ministri britannici, da Tony Blair a Gordon Brown, da David Cameron a Theresa May a Boris Johnson. Dopo aver partecipato alla prima parte della cerimonia di proclamazione del nuovo re, particolarmente sentita dopo 70 anni dalla precedente, si sono tutti spostati dalla galleria delle pitture alla sala del trono dell'antico palazzo del centro di Londra, per sentire le parole di Carlo III e salutarlo Re.

La cerimonia è stata presieduta dal Lord presidente Penny Mordaunt, che ha elencato tutte le fasi successive alla Proclamazione. In particolare, questa verra' letta ufficialmente a Londra, Edimburgo, Cardiff e Belfast e verra' seguita da colpi di cannone a salve a Hyde Park e alla Torre di Londra.

Carlo III, conterò sul sostegno della mia amata moglie "Sono profondamente incoraggiato dal costante sostegno della mia amata moglie", ha detto nel suo discorso in St James Palace re Carlo III riferendosi alla regina consorte Camilla.

