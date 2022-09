Re Carlo III: "L'esempio della Regina sarà la mia forza. Ora la mia vita cambia, fino alla fine sarò al servizio del Regno"

AGI - “Per tutta la sua vita, sua maestà la regina, la mia amata madre, è stata di ispirazione ed esempio per me e tutta la mia famiglia”, “una promessa di servizio permanente che oggi rinnovo a voi tutti”. Con queste parole Carlo III, il nuovo re, si è presentato al Paese, ringraziando Elisabetta II per “l’amore e la devozione alla nostra famiglia e alla famiglia delle nazioni che hai servito così diligentemente in tutti questi anni”.

Per il nuovo sovrano è stato il primo messaggio pubblico e vi ha unito toni personali e dichiarazioni d’intenti: “Negli ultimi 70 anni la nostra società” è cambiata, così come “sono cambiate le istituzioni dello Stato. Ma, attraverso tutti i cambiamenti e le sfide, la nostra nazione e la più ampia famiglia dei Reami hanno prosperato. I nostri valori sono rimasti, e devono rimanere, costanti. Restano anche il ruolo e i doveri della monarchia”, ha scandito Carlo.

Per poi ricordare la dedizione al “servizio dei popoli”, la promessa fatta dalla madre nel 1947 e mantenuta per tutta una vita segnata da “sacrifici per il dovere”: settanta anni di regno il cui segno distintivo sono stati “l'affetto, l'ammirazione e il rispetto" che la regina ha ispirato, uniti a “calore, umorismo e un'infallibile capacità di vedere sempre il meglio nelle persone”.

Nel suo discorso il nuovo re ha sottolineato anche “il nuovo ruolo” che attende “la cara moglie Camilla”, “in riconoscimento del proprio leale servizio pubblico”, il suo "amorevole aiuto” sul quale ha potuto contare, e ha annunciato il nuovo titolo di principe di Galles che assumerà William, suo erede designato, che “con Catherine al suo fianco continuerà a ispirare e guidare le nostre conversazioni nazionali”. Non ha dimenticato neanche Harry e Meghan, il figlio minore e la nuora americana, fonte di scandali e polemiche negli ultimi due anni: a loro ha espresso il suo “amore mentre continuano a costruire la loro vita oltreoceano”.

La proclamazione ufficiale avverrà domani, all’Accession Council, ma il bagno di folla per il nuovo re c’è già stato oggi quando è rientrato a Londra da Balmoral ed è arrivato a Buckingham Palace, dove ad attenderlo c’era una moltitudine di gente che lo ha acclamato. Nel pomeriggio c’è stato anche il primo incontro con la nuova premier Liz Truss, mentre il governo verrà ricevuto domani.

Il nuovo capo di Downing Street alla Camera dei Comuni ha reso tributo a Elisabetta II ricordando la defunta monarca come "una tra i piu' grandi leader che il mondo abbia conosciuto". "E' stata un esempio per tutti noi, ha portato avanti migliaia di impegni, e' stata la piu' grande diplomatica del Paese, ha incontrato piu' persone di qualsiasi altro monarca nella nostra storia", ha detto Truss, "ha incarnato lo spirito del nostro Grande Paese, dignitosa ma non distante, una campionessa della democrazia in tutto il mondo che ha portato la monarchia nella vita di tutti".

Truss, che ha incontrato Elisabetta II due giorni prima della sua morte, ha inoltre ricordato quanto fossero importanti i consigli della regina per il premier di turno e come tutti "dessero enorme valore ai suoi saggi consigli". "Nel nostro spirito, Dio salvi il Re", ha concluso. I funerali di Stato si terranno lunedì 19: all’appuntamento storico parteciperanno numerosi capi di Stato e di governo, a cominciare dal presidente americano Joe Biden, mentre sarà assente il leader del Cremlino Vladimir Putin.