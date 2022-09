Cosa succede nel primo giorno senza la Regina

AGI - Un incontro con la premier Liz Truss e con i funzionari incaricati del funerale di Elisabetta II, e un discorso alla nazione: il nuovo re, Carlo III del Regno Unito, che sabato sarà proclamato re, inizia del sue mansioni reali.

Al momento della morte della regina il trono è passato immediatamente e senza cerimonie all'erede, l'ex principe di Galles. Ma ecco, in sintesi, cosa dovrebbe accadere oggi.

Innanzitutto Carlo III e la moglie Camilla, ora regina consorte, torneranno a Londra. Il nuovo re terrà un'udienza con il premier, Liz Truss, a Buckingham Palace. Nel frattempo si riunirà il Parlamento, a mezzogiorno, perché i parlamentari possano rendere omaggio alla regina morta dopo 70 anni di regno: si riuniranno entrambe le Camere per dare a tutti la possibilità di parlare. Gli omaggi, guidati dal primo ministro Liz Truss, dureranno fino alle 22.

Sempre a mezzogiorno verranno sparati colpi di cannone - uno per ogni anno di vita della regina - ad Hyde Park nel centro di Londra e dalla Torre di Londra, l'antica fortezza reale sul fiume Tamigi. Suoneranno anche le campane all'Abbazia di Westminster, alla Cattedrale di St Paul e al Castello di Windsor, mentre le bandiere dell'Union Jack sventoleranno a mezz'asta.

È anche probabile che Carlo incontri l'Earl Marshal, il duca di Norfolk, incaricato del funerale della regina, per approvare il programma, che comunque è stato accuratamente preparato da anni, per i prossimi giorni. Carlo deciderà anche la durata del lutto di corte per i membri della Famiglia che dovrebbe durare un mese. Il governo confermerà la durata del lutto nazionale, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 giorni, da oggi al giorno successivo al funerale della regina.

Il premier e altri ministri parteciperanno poi a un servizio di commemorazione nella cattedrale di St Paul. Il re terrà sempre oggi anche il suo primo discorso televisivo alla nazione come capo di Stato, un discorso che dovrebbe essere preregistrato e verrà trasmesso in prima serata.