Tutti i record della regina Elisabetta II 

AGI - Ha regnato per 70 anni, 7 mesi e due giorni; ha visitato oltre cento Paesi percorrendo l'equivalente di 42 volte il giro della terra e ha avuto circa 21 mila impegni ufficiali: Elisabetta II d'Inghilterra è stata anche la regina dei record.

Solo il re Luigi XIV ha regnato più di lei (più di 72 anni tra il 1643 e il 1715).

Lo scorso giugno Elisabetta ha superato la longevità del re di Thailandia, Bhumibol Adulyadej, rimasto al trono per 70 anni e quattro mesi, dal 9 giugno 1946 al 13 ottobre 2016.

Dal 1952, Elisabetta ha visitato 117 Paesi, altro record per un sovrano britannico, e ha fatto più di 150 visite nei paesi del Commonwealth.

È stata 22 volte in Canada, più che in qualsiasi altro Paese, e 13 volte in Francia. Ha percorso 1,7 milioni di chilometri, di cui 48 mila solo nel 2002, anno del suo giubileo d'oro che ha segnato i 50 anni sul trono.

Secondo il Daily Telegraph, la regina ha percorso l'equivalente del giro della terra 42 volte prima di interrompere i viaggi all'estero nel novembre 2015 all'età di 89 anni. Il suo tour all'estero più lungo è stato di 168 giorni (dal novembre 1953 al maggio 1964) durante i quali ha visitato 13 Paesi.

"Dichiaro davanti a voi che tutta la mia vita, lunga o breve che sia, sarà dedicata al vostro servizio", promise Betty, ancora principessa, il giorno del suo 21esimo compleanno.

Durante il suo regno, ha condotto circa 21 mila impegni, ha approvato con "assenso reale" circa 4 mila progetti di legge e ha ricevuto un gran numero di dignitari come parte di 112 visite di Stato.

A Buckingham Palace si sono tenuti oltre 180 ricevimenti in giardino, a cui hanno partecipato oltre 1,5 milioni di persone.

Ha conosciuto 15 primi ministri, da Winston Churchill (1952-1955) a Liz Truss, che è appena succeduta a Boris Johnson. Durante le udienze, in linea di principio settimanali, la tenevano informata sui principali sviluppi del momento.

La regina Elisabetta ha anche incontrato 13 dei 14 presidenti americani durante il suo regno, da Harry Truman (1945-1953) a Joe Biden. Lyndon Johnson (1963-1969) è l'unico mancato.

La Regina, capo della Chiesa anglicana, molto religiosa e praticante, ha incontrato quattro Papi in visite ufficiali: Giovanni XXIII (1961), Giovanni Paolo II (1980, 1982 e 2000), Benedetto XVI (2010) e Papa Francesco (2014).

Ha inviato circa 300 mila biglietti di congratulazioni ai centenari e più di 900 mila alle coppie che celebravano il loro anniversario di matrimonio di diamanti (60 anni).

Lei stessa è rimasta sposata per più di 73 anni con il principe Filippo, morto nell'aprile 2021, un altro record per un monarca britannico. Ha posato per oltre 200 ritratti, il primo quando aveva 7 anni.