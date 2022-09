Quando Camilla di Borbone incontrò Elisabetta II a Buckingham Palace...

AGI - "Un grande privilegio conoscerla, una tristezza infinita sapere che non c'è più". La principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, duchessa di Castro, commossa, ricorda con l'AGI la figura della regina Elisabetta II, scomparsa oggi pomeriggio all'età di 96 anni.

"Tutto il mondo, non solo la Gran Bretagna - sottolinea la principessa Camilla - piange oggi la perdita di una donna unica, una regina vera". Camilla di Borbone ha incontrato più volte la regina Elisabetta II. Incontri unici, indimenticabili. "Tra i ricordi più belli della mia vita - evidenzia - c'è sicuramente il primo incontro, nel 2002, in occasione del Giubileo d'oro per i 50 anni di regno, a Buckingham Palace", che fu celebrato con feste e parate su larga scala in tutto il Regno Unito e nel Commonwealth, per tutto l'anno.

© Casa Reale di Borbone Camilla di Borbone delle Due Sicilie, duchessa di Castro

"Una giornata straordinaria, mi tremavano le gambe, ero molto emozionata", ricorda. "In pochi secondi, però - aggiunge - mi sono resa conto di essere davanti a una donna di un fascino particolare, un esempio per tutte le case regnanti". Tra l'altro - aggiunge la principessa - "la regina Elisabetta si è immediatamente accorta della mia grande emozione, al momento dell'inchino, ma con un sorriso e con poche parole mi ha fatto sentire a mio agio, mi ha coinvolta, mi ha fatto sentire bene. È stato incredibile".

© Casa Reale di Borbone Camilla di Borbone delle Due Sicilie, duchessa di Castro, con l'allora Principe di Galles

Altro incontro nel 2008, ad Ascot. "Anche qui - racconta Camilla di Borbone - è stata particolarmente affabile, promuovendo a pieni voti i colori, forse un po' forti del mio vestito. "È il colore che preferisco", mi disse. Una donna, una regina, eccezionale". Ultimo incontro pochi mesi fa, in occasione del Giubileo di platino, per i 70 anni di regno. "Oggi è un giorno davvero triste - conclude la principessa - scompare una sovrana senza rivali, una donna di forte tempra e coraggio. Una regina. La regina".