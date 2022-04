Gli Usa: "Kiev può vincere la guerra"

AGI - Ultimato il ritiro delle forze russe dalle aree intorno a Kiev e Chernihiv per "riconsolidarsi e riorganizzarsi in Bielorussia e in Russia", secondo il Pentagono. I russi non hanno ancora preso il controllo di Mariupol, pur avendola circondata. Stando a funzionari occidentali, citati dalla Bbc, Mosca ha "assolutamente perso l'iniziativa" nelle sue operazioni militari e sarebbe in procinto di ridefinire il significato stesso di "successo".

Non è ancora avvenuto l'atteso ridispiegamento di massa delle forze russe in Ucraina orientale e per questo si stima che una massiccia offensiva russa sul Donbass non avvenga prima di almeno una settimana.