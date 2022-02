La nuova app di Donald Trump è pronta

The Donald torna su un palco in Arizona e accusa il capo della Casa Bianca: "Pochi pensavano che sarebbe stato un tale disastro". Chiede di indagare sugli abusi compiuti in carcere sugli arrestati per l'assalto a Capitol Hill, ma non annuncia la sua candidatura ufficiale alle prossime presidenziali. Nel mirino anche l'immunologo Fauci: "Io non lo ascoltavo, ora è il re"