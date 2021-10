Trump lancia Truth Social "per oppormi a tirannia Big Tech"

AGI - "Ho creato TRUTH Social e TMTG per oppormi alla tirannia di Big Tech". Lo spiega l'ex presidente americano, Donald Trump, lanciando la sua piattaforma di social network. "Viviamo in un mondo dove i talebani hanno una presenza enorme su Twitter, ma il vostro presidente americano preferito è stato messo a tacere. Questo è inaccettabile", ha detto Trump nella dichiarazione.

"TRUTH Social" dovrebbe iniziare ad essere operativa per "ospiti invitati" il mese prossimo.

La piattaforma sarà di proprietà di Trump Media & Technology Group (TMTG), che intende anche lanciare un servizio di video on demand in abbonamento che presenterà una programmazione di intrattenimento, ha detto il gruppo in una dichiarazione.