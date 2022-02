Draghi: "Se Mosca attacca l'Ucraina le sanzioni siano gravi"

AGI - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha partecipato oggi pomeriggio a una videoconferenza, organizzata da parte americana, con il Presidente Biden, il Presidente Macron, il Cancelliere Scholz, il Primo Ministro Johnson, il Primo Ministro Trudeau, il Presidente Duda, il Presidente Iohannis, il Presidente del Consiglio Europeo Michel, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Stoltenberg.

Sono stati analizzati gli ultimi sviluppi della crisi ucraina. E' stato condiviso - si legge in una nota di palazzo Chigi - lo scenario rappresentato e confermata l'esigenza di assicurare una ferma postura di deterrenza, mantenendo aperto il dialogo con Mosca anche per dare attuazione agli accordi di Minsk. E' stato approfondito l'esame delle sanzioni che verrebbero adottate in caso di aggressione all'integrita' territoriale dell'Ucraina. Draghi sostiene l'opportunità di sanzioni gravi, pur continuando a sperare in un utile dialogo.

Secondo il consigliere della Casa Bianca per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan "non è escluso che la Russia possa invadere l'Ucraina prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino". "Non so cosa accadrà, non posso entrare nella testa di Vladimir Putin ma l'attuale schieramento di truppe è in una posizione tale da consentire un'iniziativa in qualsiasi momento", ha avvertito Sullivan, "non stiamo dicendo che ci sarà un'invasione ma che ci sono le condizioni per cui ciò avvenga in un termine molto breve".

Sullivan non ha escluso che la Russia possa organizzare un attacco 'false flag' da attribuire a Kiev come pretesto per l'invasione e ha sottolineato che sarà molto importante che la comunità internazionale lo riconosca come tale.

Ed è probabile - ha continuato - che un attacco russo all'Ucraina parta con un "bombardamento d'area e attacchi missilistici, che potrebbero uccidere civili" ed è per questo che i cittadini americani in Ucraina devono lasciare il Paese il prima possibile, finché sono disponibili voli commerciali. Sullivan ha esortato ancora: "I cittadini americani in Ucraina devono partire entro le prossime 24-48 ore perché, in caso di invasione russa, le forze armate Usa non potrebbero evacuarli".

"Non sappiamo cosa accadrà ma il rischio è reale e non c'è garanzia che ci sarà un'altra opportunità per partire, non ci sarà un'evacuazione Usa", ha aggiunto Sullivan, "con un'invasione le comunicazioni verrebbero interrotte e il rischio ora è più alto e immediato". I militari americani schierati nei giorni scorsi sul fianco Est della Nato "non combatteranno contro la Russia in Ucraina ma difenderanno il territorio Nato".

"Qualunque cosa succeda l'Occidente non è mai stato così unito e la Nato non è mai stata così compatta e coordinata", ha dichiarato Sullivan, il quale ha ricordato che l'alleanza è pronta a qualsiasi scenario. Se la Russia sceglie di aggredire l'Ucraina, ha affermato Sullivan, subirà sanzioni così pesanti che "dovrà fare più concessioni alla Cina" e "subirà una pressione mai vista sulla sua industria". Se Mosca sceglierà la via diplomatica, "siamo pronti a discutere e le nostre proposte sono alla luce del sole", ha aggiunto.

Quanto all'Ue, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato nella sua call sulla crisi ucraina con il presidente americano, Joe Biden, che "tutte le opzioni sono sul tavolo e che le sanzioni" contro Mosca "in caso di aggressione militare" "riguarderanno i settori finanziario ed energetico, nonche' le esportazioni di prodotti high-tech".

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha detto agli alleati occidentali di "temere per la sicurezza dell'Europa". E il governo britannico ha invitato i suoi cittadini a lasciare l'Ucraina, "mentre ci sono ancora mezzi di trasporto commerciali disponibili".

Per sabato i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, su iniziativa americana, hanno in programma di avere una conversazione telefonica. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov: "In effetti, la parte americana ha chiesto un colloquio con il presidente Putin e domani sera, all'ora di Mosca, i due presidenti dovrebbero parlare", ha detto il portavoce, come riporta Ria Novost