Cronaca della crisi Ucraina. Blinken: "I russi potrebbero usare un incidente come pretesto"

"Il 12 febbraio 2022, il locatore - residente in Irlanda - ha informato la compagnia aerea di un divieto immediato all'ingresso dell'aereo UR-SQO nello spazio aereo dell'Ucraina", comunica SkyUp, "nonostante tutti gli sforzi della compagnia aerea e la prontezza delle autorità statali ucraine nel rivolgersi al locatore, il proprietario dell'aeromobile ha opposto un rifiuto categorico". L'episodio è per ora isolato e non ci sono ancora avvisaglie di cancellazioni di massa dei voli. Ria Novosti sottolinea che, a quanto risulta dai tabelloni degli aeroporti di Boryspil, Kharkiv, Zaporozhye, Lvov e Dnipro, i voli vengono operati nei tempi previsti.

Un aereo della compagnia aerea SkyUp partito da Madeira e diretto a Kiev è stato costretto ad atterrare a Chisinau in quanto la società che aveva l'apparecchio in locazione si è rifiutata di lasciarlo entrare nello spazio aereo ucraino. Lo riferisce l'ufficio comunicazioni del vettore. È stato organizzato un trasferimento a Kiev per i 175 passeggeri a bordo, che sono stati rifocillati.

Kiev smentisce divieto di ingresso ai russi

Il portavoce del Servizio di frontiera ucraino, Andriy Demchenko, in un'intervista al 'Telegraph' ha smentito le informazioni riportate dai media su un divieto all'ingresso dei russi nel Paese. A riferire che le autorità di Kiev avevano deciso di non far entrare i cittadini russi nel territorio ucraino erano stati alcuni testimoni oculari sulle reti sociali e il parlamentare Vadim Rabinovich, esponente dell'opposizione filorussa.

"Non si dovrebbe lasciarsi guidare dalle voci", ha spiegato Demchenko, "c'è una normativa ucraina che regola l'attraversamento del confine di Stato e le guardie di frontiera la osservano rigorosamente". Il portavoce ha sottolineato che ogni giorni viene negato l'ingresso in Ucraina "per vari motivi" a decine di stranieri, inclusi alcuni russi che, come tutti, "devono soddisfare le condizioni per l'ingresso prima di entrare nel territorio del Paese".