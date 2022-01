"La sicurezza della Russia è messa quotidianamente in discussione"

AGI - La Russia si sente insicura e non vuole "restare in una situazione in cui la nostra sicurezza è messa quotidianamente in discussione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, chiedendo ai Paesi occidentali di rispondere con impegni scritti alla richiesta di sicurezza di Mosca. "Non bastano dichiarazioni verbali", ha detto.

"La Russia - ha detto ancora Lavrov - vuole relazioni positive, reciprocamente rispettose e paritarie con gli Usa".

Secondo il capo della diplomazia russa "la risposta dei paesi occidentali alla richiesta della Russia sul rispetto degli obblighi Osce è la chiave per elaborare le proposte da presentare a Putin".

I Paesi occidentali vogliono "trascinare l'Ucraina nella Nato", ma una sua adesione all'Alleanza "sarebbe una mina per le relazioni fra Russia e Occidente". Ha aggiunto il ministro degli Esteri Lavrov.

"Tutti - ha sottolineato - si rendono conto che l'Ucraina non è pronta ad entrare nella Nato, non darà alcun contributo al rafforzamento della sua sicurezza".