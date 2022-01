Il Regno Unito è pronto a nuove sanzioni contro la Russia per la crisi ucraina

AGI - Il Regno Unito è pronto ad applicare nuove sanzioni alla Russia per scoraggiare i suoi propositi aggressivi in Ucraina. lo ha detto in un'intervista a Sky News la ministra degli Esteri britannica Liz Truss.

Preannunciando una prossima iniziativa legislativa che consentirà a Londra di ampliare il campo delle sanzioni applicabili a Mosca, Truss ha detto che sarà possibile colpire "qualsiasi azienda di interesse per la Russia".

Nei giorni scorsi, lo stesso premier Boris Johnson si era impegnato a convincere Mosca della necessità di ridimensionare i toni nella questione Ucraina, preannunciando un colloquio con il presidente Vladimir Putin e un viaggio nella regione nei prossimi giorni.

Anche il capo della diplomazia Truss ha in programma un viaggio a Mosca "entro due settimane", secondo quanto riportato dalla stampa britannica.

Intanto, domani è in programma una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata alla questione: sarà la prima occasione, per i rappresentanti britannici come quelli degli altri membri permanenti (Usa e Francia in particolare) di confrontarsi direttamente con la Russia.